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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Отмечается, что документы признаются временно, до «политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

 
ForUm

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