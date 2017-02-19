Участники «блокадного вече» и шествия установили первую палатку на углу улиц Банковой и Институтской.

Она напоминает палатки, которые используются для торговых лотков, сообщает Укринформ.

На ней размещена надпись «Штаб блокирования торговли с террористами» с указанием его контактов.

Палатку разместили между участниками акции и рядами правоохранителей, которые заблокировали проход на Банковую к Администрации Президента.

В свою очередь, народный депутат Семен Семенченко назвал уже смонтированную палатку «символической» и пообещал, что вскоре подвезут лучшую, в которой, по его словам, можно будет жить.

В то же время командир батальона ОУН Николай Коханивский добавил, что ожидается еще подвоз нескольких малых палаток и кухни.

Он уточнил, что в этих палатках на Банковой будет размещаться «киевский штаб блокады».

Как ранее сообщал ForUm, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию.