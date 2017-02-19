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Участники вече на Майдане Незалежности с призывами поддержать торговую блокаду с временно оккупированными территориями Донбасса, подошли к перекрестку улиц Институтская и Банковая. Подход к Администрации Президента перекрыт правоохранителями.

В шествии принимают участие около полтысячи активистов, большинство из которых одеты в военную форму. Также есть мужчины в балаклавах, сообщает Укринформ.

В первом ряду шествия — народные депутаты от фракции «Самопомощь» Егор Соболев, Семен Семенченко и командир батальона ОУН Николай Кохановский.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями «Підтримую торговельну блокаду» и выкрикивают лозунги «Банду геть».

Улица Банковая и дальнейший подход к АПУ перекрыты живым щитом из работников правоохранительных органов.

Митингующие жгут предметы, похожие на дымовые шашки, однако серьезных провокаций в настоящее время нет.

Выступая перед активистами, Соболев призвал организовать лагерь прямо перед Банковой и остаться там, пока не будут выполнены требования участников торговой блокады Донбасса.
ForUm

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