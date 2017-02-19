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Потасовка между протестующими и правоохранителями произошла на улице Институтской в Киеве. Об этом сообщают Украинские новости.

По состоянию на 19.10 правоохранители перекрыли улицу Институтскую.

Группа протестующих хотела пройти к улице Банковой, но правоохранители их не пропустили. После этого между сторонами произошла потасовка.

На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.

Протестующие пытались пронести металлические предметы для установки палаток, но полиция запретила им это сделать.

Напомним, 19 февраля у Стеллы Независимости в центре Киева прошла акция, организованная ОУН и бойцами добровольческих батальонов - так называемое вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

После этого участники вече подошли к перекрестку улиц Институтская и Банковая.
ForUm

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