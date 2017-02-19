Потасовка между протестующими и правоохранителями произошла на улице Институтской в Киеве. Об этом сообщают Украинские новости.
По состоянию на 19.10 правоохранители перекрыли улицу Институтскую.
Группа протестующих хотела пройти к улице Банковой, но правоохранители их не пропустили. После этого между сторонами произошла потасовка.
На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.
Протестующие пытались пронести металлические предметы для установки палаток, но полиция запретила им это сделать.
Напомним, 19 февраля у Стеллы Независимости в центре Киева прошла акция, организованная ОУН и бойцами добровольческих батальонов - так называемое вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.
После этого участники вече подошли к перекрестку улиц Институтская и Банковая.
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