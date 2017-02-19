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По факту стрельбы в Харькове в ночь с 17 на 18 февраля открыты три уголовных производства, пять человек  задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Следственное управление ГУНП в Харьковской области открыло три уголовных производства. В ходе досудебного расследования задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель начальника следственного управления Андрей Шарнин, сведения по факту нанесения многочисленных ранений харьковчанину 1972 года рождения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

По событиям на улице Клочковской и проспекте Победы, 77 открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что пять человек осуществляли активные хулиганские действия. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Четверо из них - жители Харькова, один - из города Днепр. По предварительным данным, причины конфликта имеют бытовую почву», - отмечают в полиции.

Во время следственных действий изъято 4 помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета, которые направлены на экспертизу.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, вечером в Харькове произошли столкновения между людьми в камуфляжной форме и группой граждан, в результате один человек получил ранения. Причина стрельбы – конфликт по поводу блокады.

По данным издания NewsRoom, из нарезного оружия ранен водитель роты «Схидного корпуса» Игорь Пушкарев. Пострадавший с ранениями брюшной полости и грудной клетки госпитализирован.

В батальоне «Донбасс» отрицают участие своих бойцов и ветеранов в стрельбе в Харькове.
ForUm

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