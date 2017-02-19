За попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти. Об этом пишет британское издание Telegraph, сообщает LIGA.net.

Издание отмечает, что в день выборов в Черногории российские разведчики при поддержке и благословении Москвы, планировали организовать заговор с целью атаковать парламент Черногории и убить прозападного главу правительства с целью саботировать план страны по вступлению в НАТО.

Доказательства причастности России «на высоком уровне» к заговору собраны британскими и американскими спецслужбами, говорится в статье.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции - руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.