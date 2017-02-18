В батальоне «Донбасс» отрицают участие своих бойцов и ветеранов в стрельбе в Харькове. Об этом говорится в сообщении «Внутреннего Корпуса Батальона Донбасс» в Facebook.

«Указанный в публикациях боец с позывным «Испанец» действительно служил в батальоне НГУ «Донбасс», весной 2016 года демобилизовался и больше никакого отношения к службе в «Донбассе», а тем более к блокаде торговли с оккупантами не имеет», - заявили в батальоне.

В пресс-службе также не подтверждают и не опровергают информацию о причастности к конфликту нардепа Евгения Мураева, с которым другие участники конфликта связывают «Испанца».

Напомним, в пятницу, 17 февраля, вечером в Харькове произошли столкновения между людьми в камуфляжной форме и группой граждан, в результате один человек получил ранения. Причина стрельбы – конфликт по поводу блокады.

По данным издания NewsRoom, из нарезного оружия ранен водитель роты «Схидного корпуса» Игорь Пушкарев. Пострадавший с ранениями брюшной полости и грудной клетки госпитализирован.