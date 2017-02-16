Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности.

Об этом говорится в решении СНБО «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры», принятом на заседании 16 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Также Кабмину поручено утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции и перечень товаров, запрещенных для перемещения.

Кроме того, правительство должно разработать и ввести план действий по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров в районе проведения АТО.

Кабмин также обязали принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля, а также обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие данное решение СНБО.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Как заявил и.о. директора «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, энергосистема Украины в условиях чрезвычайного положения до 15-20 марта сможет стабильно работать без отключений электроэнергии потребителям.