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Энергосистема Украины в условиях чрезвычайного положения до 15-20 марта сможет стабильно работать без отключений электроэнергии потребителям.

Об этом заявил и.о. директора «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в специальном видеообращении с разъяснениями, обнародованном в четверг.

«Мы гарантируем, что при текущем режиме и температурах, которые сейчас есть, до 15-20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения», – заявил он.

Ковальчук объяснил, что отслеживать динамику потребления Украиной угля можно на сайте Минтопэнерго и компании «Укрэнерго».

По состоянию на сейчас запас антрацитового угля на складах крупных электростанций составляет более 800 тысяч тонн, еще больше 100 тысяч тонн – на складах ТЭЦ, сообщает  «Украинская правда».

«Этот объем в условиях чрезвычайного положения означает, что энергосистема Украины сможет более 40 дней проработать в установившемся режиме без каких-либо знаковых событий, которые бы конечные потребители могли почувствовать», – отметил Ковальчук.

«Веерных отключений не будет в принципе. Будут применяться графики почасового отключения и то только в крайнем случае», – также заявил и.о. директора «НЭК» Укрэнерго».

По словам Ковальчука, любых отключений можно будет избежать и после 15 марта, в случае, если не только предприятия, но и население сможет ограничить потребление электроэнергии в денно-вечернее время на 10%.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию.
ForUm

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