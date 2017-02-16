Своими действиями участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения с оккупированными территориями в первую очередь вредят всей стране. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Они создают образ слабого государства, хаоса и атаманщины, когда государство не способно навести порядок и такой представляется картина в зарубежных СМИ», – отметил он.

Кроме того, подчеркнул Президент, такие действия дискредитируют Украину в глазах населения временно оккупированных территорий и тем самым создают препятствия для дальнейшей реинтеграции и возвращения оккупированных территорий в Украину и возвращения Украины на территории, которые будут освобождены политико-дипломатическим.

«По сути, я хочу подчеркнуть - они блокируют не ОРДО/ОРЛО, и не им создают проблемы. Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности», - сказал он.

«Твердая моя позиция и позиция нашей команды, исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины. И абсолютно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию и де-факто - подарить ее», - также отметил Порошенко и добавил, «не вы эти земли собирали и не вам их отрезать».

Как ранее сообщал ForUm, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию.