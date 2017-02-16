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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал 12 экс-игроков ФК «Металлист».

Соответствующее решение принято на заседании 16 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ФФУ.

По итогам заседания КДК ФФУ экс-игроки харьковского клуба Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко получили дисквалификации за участие в договорных матчах.

«Вышеуказанных игроков отстранили от футбольной деятельности сроком от шести месяцев до трех лет», - отмечается в сообщении.

Для организаторов также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.

 
ForUm

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