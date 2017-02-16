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Сотрудники полиции задержали троих нападавших на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сказал на брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

«Относительно попытки нападения, да, это событие произошло. Три человека были задержаны. С ними сейчас работает следственно-оперативная группа Шевченковского районного управления, выясняем цель», - сказал Крищенко, сообщает 112 Украина.

Напомним, сегодня перед входом в здание информационного агентства Укринформ неизвестные в масках набросились на Вятровича, после чего охрана развела его и хулиганов.
ForUm

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