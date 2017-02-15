В средствах массовой информации набирает обороты дискуссия о сроках отключения аналогового телевидения. В связи с тем, что в ходе полемики представители отдельных телекомпаний озвучивают откровенно не правдивую информацию о работе цифровой телесети, считаем необходимым предоставить достоверную информацию о цифровой телевизионной сети Украины.

Так, например, Андрей Мальчевский, директор департамента развития сети вещания канала «1+1», утверждает, что телесети «1+1», «ИНТЕР» и НОТУ - больше цифровой телесети Т2 («ЗЕОНБУД»).

Во-первых, хотели бы напомнить уважаемому господину Андрею, что именно он в декабре 2016 года на заседании рабочей группы в Национальном совете Украины по вопросам телевидения (Нацсовет) заявлял совершенно противоположное, а именно, что «покрытие сети «ЗЕОНБУД» является самым большим в Украине». Но мы не намерены никого «ловить на слове», есть более весомые аргументы.

Так, по поручению Нацсовета, в 2016 году была создана рабочая группа, в состав которой вошли технические специалисты «ЗЕОНБУД», «1+1» и «ИНТЕР», основной целью которой был анализ покрытия аналоговых и цифровой телевизионных сетей.

В ноябре и декабре 2016 года эта работа была выполнена. Телеканалы «1+1» и «ИНТЕР», а также «ЗЕОНБУД» получили карты покрытия всех трех сетей как отдельных, так и совмещенных друг с другом.

С целью проверки идентичности расчетных карт покрытия с фактическими зонами покрытия, мобильная группа по мониторингу в составе технических специалистов «1+1», «ИНТЕР» и «ЗЕОНБУД» провела выборочные измерения уровней сигналов от передатчиков аналоговых и цифровой сетей.

По результатам измерений были подписаны соответствующие протоколы.

Проведенный анализ карт покрытия телесетей и результаты измерений показали следующие результаты:

Самое большое покрытие имеет цифровая сеть ООО «ЗЕОНБУД» как за покрытием населения, так и по территории Украины;

Фактическая зона покрытия цифровой сети «ЗЕОНБУД» больше, чем расчетная;

Фактическая зона покрытия аналоговых сетей «1+1» и «ИНТЕР» равна или меньше расчетной.

Такое расхождение обусловлено тем, что в сети «ЗЕОНБУД» новое современное передающее оборудование от лучших мировых производителей, фактические показатели которого значительно лучше паспортных, а в аналоговых сетях морально и физически устаревшее оборудование.

Однако, мы с удивлением читаем многочисленные интервью господина Мальчевского, который был непосредственным участником рабочей группы, о том, что якобы покрытие цифровой сети составляет 50-60%... И это в то время, когда по результатам измерений и картам покрытия очевидно, что цифровая сеть Т2 значительно больше аналоговые сети «1+1» и «ИНТЕР».

Если Андрей Мальчевский, утверждает, что покрытие цифровой сети составляет 50%, то, какое же тогда покрытие в сети «1+1»?! Получается 35-40%!

Отдельно был проведен детальный анализ «зон расхождения» (территории, где в случае отключения аналогового сигнала, у зрителей могут возникнуть проблемы с приемом цифрового телевидения), а также количества телезрителей, проживающих в этих зонах.

Анализ «Зон расхождения» показал, что в этих зонах находится 170 тыс. домохозяйств, которые принимают аналоговое телевидение с эфира. То есть, это и есть финальный размер «проблемы» отключения аналогового телевидения с точки зрения покрытия.

Господин Мальчевский считает, что для решения этой проблемы необходимо построить дополнительно 70 (!) передатчиков, то есть по передающей станции на каждые 2,5 тыс. домохозяйств. С нашей точки зрения, такое решение вопроса нецелесообразно, но это должен решать Нацсовет. Наша компания готова сотрудничать и выполнять решения регуляторного органа.

На прошлой неделе, в связи с тем, что представители отдельных телеканалов начали манипулировать фактами и результатами, мы официально передали все карты покрытия, протоколы измерений и анализ «Зон расхождения» в Нацсовет. Считаем, что в полном объеме выполнили все поручения государственного органа и договоренности с телекомпаниями.

Еще одна досадная «ошибка» в тезисах экспертов, которые неожиданно синхронно заговорили о том, каким сложным является процесс подключения телезрителей к цифровой сети - и антенну надо купить какую-то особую, и смонтировать ее непросто, и без помощи высококвалифицированного телемастера не обойтись.

На самом деле, это все откровенная не правда. У телезрителя, который сейчас принимает аналоговое телевидение, уже есть антенна, а подключение приставки не требует помощи специалиста. Это очень простой в настройке прибор. Более того, цифровые телевизоры, вообще не требуют наличия приставки.

Подводя итог, хотим попросить уважаемых коллег из медиа сферы обратить внимание на действительно важную проблему, которую необходимо решить для завершения перехода страны на цифровое вещание. Это проблема обеспечения населения цифровыми приемниками. Сейчас темпы подключения телезрителей к цифровой сети Т2 составляют 70 тыс. домохозяйств ежемесячно, а нужно 120. Необходимо активное участие телеканалов в информировании населения.