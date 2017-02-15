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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал фамилии трех народных депутатов, на которых он готовит представление в Верховную Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн», - сказал Луценко.

Он напомнил, что внесет представление на этих народных депутатов в Верховную Раду.

По его словам, сейчас есть два варианта – или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это до 3-х лет лишения свободы, или народные депутаты уплачивают указанные суммы.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен внести в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности трех народных депутатов, которых подозревают в неуплате налогов.
ForUm

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