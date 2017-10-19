В течение трех летних месяцев Государственным предприятием «Украинский центр радиочастот» (УГЦР) в Волынской области проводились измерения зоны покрытия цифрового телевидения. Эти измерения УГЦР проводил по официальному заказу телеканалов 1+1 и Интер, а также по поручению первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, сообщает пресс-служба ООО «ЗЕОНБУД».

УГЦР еще в начале сентября направил результаты измерений каналам-заказчикам, но они их до сих пор так и не обнародовали.

Мы смогли получить, не без проблем, результаты измерений исключительно благодаря требованиям Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности». Центр радиочастот обязан был предоставить их ООО «ЗЕОНБУД», как оператору цифровой сети.

После анализа полученных результатов стало понятно почему телеканалы 1+1 и Интер блокируют обнародование результатов измерений, ведь измерения УГЦР четко показали, что 95% населения Волынской области имеет возможность доступа к цифровой сети Т2. И это в то время, когда технические службы этих телеканалов и целый ряд «независимых» экспертов неоднократно публично говорили о том, что с точки зрения покрытия цифровым телевидением Волынская область является одной из наиболее проблемных в Украине.

Такой результат измерений считается чрезвычайно положительным для цифровой сети Т2, ведь измерения проводились при наличии радиопомех от действующих передатчиков аналогового телевидения, а специалистами УГЦР неоднократно делались заявления на рабочих совещаниях о том, что после отключения аналогового телевидения покрытия цифровой сети улучшится еще на 20%.

Необходимо учитывать и тот факт, что измерительное оборудование Центра радиочастот имело показатели на 4-6 децибел хуже, чем это предусмотрено Методикой «Определение зоны покрытия сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2», что равносильно снижению мощности передатчиков в 4 раза. То есть, показатели фактического покрытия еще значительно лучшие.

Таким образом, проведенные УГЦР измерения окончательно подтвердили, то что ООО «ЗЕОНБУД» декларирует с 2011 года - цифровая сеть Т2 является крупнейшей сетью эфирного телевидения в стране и ее покрытия составляет более 95% населения Украины.