2 марта на заседании Межведомственной рабочей группы по внедрению в Украине цифрового телевидения гендиректор Концерна РРТ озвучил новую стратегию предприятия по строительству цифровой телесети. Эта стратегия вызвала не меньшее недоумение у присутствующих, чем презентованная два года назад. Об этом сообщает портал «КП в Украине».

Оснований для недоумения было более чем достаточно. Напомним, что ровно два года назад руководство Концерна впервые презентовало на заседании Межведомственной рабочей группы свои планы строительства цифровой сети наземного эфирного телевидения и озвучило основные ее параметры - 434 передающие станции и 1,1 млрд. гривен инвестиций на строительство.

Тогда участники заседания обратили внимание на большое несоответствие между количеством станций у действующей сети «ЗЕОНБУД» - 166 и запланированных Концерном - 434. Прозвучал аргумент о том, что, по мнению специалистов Концерна, сеть «ЗЕОНБУДА» покрывает только 60% территории Украины и поэтому для покрытия 97% невозможно обойтись меньшим количеством передатчиков.

Прошло два года, и теперь руководство Концерна назвало новые цифры – достаточно всего 70 передатчиков. Участники заседания снова в полном замешательстве, только теперь уже с обратным знаком. Аргумент Концерна, что антенны будут расположены выше, чем у «ЗЕОНБУДА», никого не убедил. Во-первых, известно, что речь идет об одних и тех же мачтах, где антенны действующей цифровой сети почти везде стоят на максимальных высотах. Во-вторых, получается, что 2 года назад Концерн РРТ планировал расположить свои антенны чуть ли не на земле, сообщают Українські новини.

Возник интересный парадокс, Гулливер превратился в карлика, но вес, который он будет поднимать – 97% покрытия, остался прежним. А если учесть, что каналы 1+1 и Интер настаивают, чтобы «ЗЕОНБУД» достроил еще более 100 станций, то этот парадокс превращается уже в феномен, который игнорирует все известные законы физики.

Участники Межведомственной группы не обратили внимание на то, что Концерн РРТ планирует использовать «устаревший» для телевидения метровый диапазон частот, а напрасно, ведь 70% антенн телезрителей уже не могут качественно принимать программы в этом диапазоне.

Получается, что государственное предприятие планирует построить современную цифровую сеть, но – маленькую, на основе «древних» аналоговых передатчиков со сроками эксплуатации 40 лет и с сигналом, которой не сможет принимать большинство телезрителей.