В дискуссии о сроках отключения аналогового телевидения телеотрасль разделилась на две части. Одни телеканалы и госорганы поддерживают решение Кабмина об отключении аналогового телевидения с 30 июня 2017 года, другие – предлагают перенести эту дату на февраль 2018 года. Компания «ЗЕОНБУД», как оператор цифровой телесети, видит для себя плюсы как в первом, так и во втором варианте. В связи с этим, мы считаем нашей задачей предоставить сторонам дискуссии максимально полную и объективную информацию о работе цифровой телесети. В этом пресс-релизе мы умышленно будем избегать персонификаций при обсуждении неточностей, которые допускают в своих выступлениях в СМИ представители некоторых телеканалов.

Так, недавно одна известная телекомпания в пресс-релизе озвучила результаты своих расчетов, согласно которым в настоящее время 300 тыс. домохозяйств не охвачены цифровым сигналом и там не предоставляют услуги кабельные операторы. Был сделан вывод о том, что это и есть размер проблемы при отключении аналогового телевидения.

Но, на самом деле, эта цифра как минимум в два раза меньше. В телекомпании забыли учесть, что согласно статистике в таких регионах половина населения принимает спутниковое телевидение, а это означает, что количество проблемных домохозяйств при отключении аналогового телевидения уменьшится до 150 тыс. домохозяйств.

В этом же релизе телекомпания привела список из 16 населенных пунктов, где, по их мнению, отсутствует сигнал цифровой сети. С их точки зрения, это убедительное доказательство несовершенства покрытия телесети. На самом же деле, при запланированном покрытии в 95% допускается отсутствие сигнала в 1500 населенных пунктах, так как это и есть оставшиеся 5% от общего количества населенных пунктов в Украине, которое составляет порядка 30 тысяч.

В своих интервью и пресс-релизах представители отдельных телекомпаний приводят очень разные цифры, характеризующие покрытие цифровой телесети, ссылаясь на расчеты и измерения своих технических служб.

Но, надо иметь в виду, что техническая служба ни одного из телеканалов Украины не имеет профессионального специализированного программного продукта для радиочастотного планирования, как и профессиональных измерительных приборов высокого класса точности. Кроме этого, наш опыт совместных с ведущими телеканалами измерений показывает, что их технические службы работают с измерительными приборами и вспомогательным измерительным оборудованием, которые не прошли метрологическую поверку, т.е. их технические характеристики неизвестны. При этом сами измерения проводятся с грубейшими нарушениями требований действующей Методики определения зоны покрытия сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2.

Мы понимаем, что проведение таких работ и расчетов не является профильными для технических служб телекомпаний, у них совершенно другие задачи. Но тогда надо очень осторожно относиться к объективности их заявлений в СМИ о качестве покрытия цифровой сети. Для объективности они должны уточнять, что измерения сделаны с помощью непрофессиональных измерительных приборов и с использованием оборудования с неизвестными техническими характеристиками, что в результате может дать погрешность измерений вплоть до 100%.

В связи с этим, мы в очередной раз официально заявляем, что цифровая сеть Т2 – самая большая телесеть в Украине. Мы готовы «померяться» покрытиями сетей с любой из телекомпаний страны с привлечением самых авторитетных и дорогостоящих специализированных компаний мира, но с одним условием – их услуги по измерению оплатит та компания, у которой покрытие сети окажется меньше.

Пресс-служба ООО «ЗЕОНБУД»