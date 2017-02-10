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Целью наступления противника на Авдеевку было обострение ситуации и паника среди мирного населения. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он отметил, что, если в первые дни с 29 января происходило 400–800–1000 обстрелов в день, то, если посчитать за последние три дня обстрела, в промзоне Авдеевки и непосредственно города, было 3,5 тысячи обстрелов.

По его словам, три с половиной тысячи обстрелов – это десять тысяч тонн металла, которые практически опустились на головы наших военных, которые сделали невозможным захват города.

«Обострение ситуации, паника среди людей, лишение город возможности существовать было основной целью наступления оккупационных войск», – заявил он.

Зубко пояснил это тем, что, когда украинская сторона ежедневно ожидала возобновления режима «тишины» для того, чтобы провести восстановительные работы, сделать это было невозможно. Поскольку ремонтные бригады, которые выходили каждое утро на позицию для того, чтобы начать эти ремонтные работы, обстреливались.

«Непосредственно 1 февраля был обстрелян центр города. Где была обстреляна школа №2, палаточный городок и где погиб сотрудник ГосЧС и мирная жительница Авдеевки», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.
Мария Пастернак, ForUm

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