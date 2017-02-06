Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», - сказал он в эфире 112 Украина.

По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, которые приступают к восстановительным работам в домах.

Как сообщал ForUm, НВФ начали штурмовать позиции ВСУ в районе авдеевской промзоны 29 января.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Из города с начала обострения ситуации эвакуировали почти 300 человек.

5 февраля ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.