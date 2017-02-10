Киевские городской совет выделил 625,3 млн грн на строительство Подольского мостового перехода через Днепр.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в частности, увеличены расходы специального фонда Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевсовета (КГГА) на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепру на сумму 625,3 млн

«В рамках изменений в Программу соцэкономразвития, мы поддержали увеличение ассигнований на 625 млн гривен за счет средств специального фонда городского бюджета, которые направляются на строительство Подольского мостового перехода. Это выгодный для города проект. Ведь правительство нам согласовало следующую схему: каждая гривня, вложенная городом в мостовой переход, автоматически уменьшает нам на соответствующую сумму долг перед государством. Так что в результате мы получаем не только мост, но и уменьшение нашего внешнего заимствования», - отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.