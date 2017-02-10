также в разделеСтолица
Комиссия Киевсовета одобрила переименование станции метро «Петровка» 184
Киевсовет выделил землю под строительство музея Майдана 25
У Кличко собрали подписи киевлян за строительство ТЦ возле метро «Героев Днепра» 85
Платежки за отопление пересчитают 48 тысячам киевлян 45
Кличко обязал «Киевэнерго» открыть доступ к домовым теплосчетчикам 34
В Киеве у мужчины отобрали сумку с тремя миллионами 293
В киевском метро откроется фотовыставка про животных в АТО 45
Станцию метро «Левобережная» будут ремонтировать почти 2,5 месяца 244
Ночью в Киеве ожидается 20° мороза 33
Отравившихся в киевской школе детей выписали из больницы 53
Взяточницу из КГГА уволили и отправили под домашний арест 37
СБУ разоблачила многомиллионную аферу с госимуществом в Киеве 67
В Киеве стреляли в окно окружного админсуда 60
Киевляне собирают подписи против скоростного трамвая в центре города 70
Киевсовет хочет вернуть земли, переданные в аренду посольству РФ 61
Кличко об уборке снега: коммунальщики отработали на четверку 26
Киев снова закрыли для грузовиков 39
Еще на одной станции метро в Киеве снесли МАФы 277

Киевские городской совет выделил 625,3 млн грн на строительство Подольского мостового перехода через Днепр.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в частности, увеличены расходы специального фонда Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевсовета (КГГА) на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепру на сумму 625,3 млн

«В рамках изменений в Программу соцэкономразвития, мы поддержали увеличение ассигнований на 625 млн гривен за счет средств специального фонда городского бюджета, которые направляются на строительство Подольского мостового перехода. Это выгодный для города проект. Ведь правительство нам согласовало следующую схему: каждая гривня, вложенная городом в мостовой переход, автоматически уменьшает нам на соответствующую сумму долг перед государством. Так что в результате мы получаем не только мост, но и уменьшение нашего внешнего заимствования», - отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние