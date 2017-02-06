Водоснабжение жителей Авдеевки восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на 16:30 в Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города», - говорится в сообщении.

Кроме того, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Электроснабжение отсутствует в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Также возобновлена ​​работа общеобразовательных школ и детских садов.

Как известно, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.

5 февраля ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.