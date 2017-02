Ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения в Авдеевке. Об этом говорится на станице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

«Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК», - говорится в сообщении.

#DFS: Finally (!) repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y