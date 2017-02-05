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Ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения в Авдеевке. Об этом говорится на станице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

«Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК», - говорится в сообщении. 

 


 

Как известно, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.

4 февраля члены НВФ обстреляли украинских электриков в Авдеевке, помешав возобновить поставки электроэнергии в город. 
ForUm

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