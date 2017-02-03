также в разделеОбщество
Перехват СБУ: Украинские территории обстреливают из Донецка 8
Памятнику Ленину в Харькове нашли замену 11
«Гиви» подтвердил, что его ранили под Авдеевкой 13
Дизайнеры показали, как планируют использовать логотип «Евровидения» 13
Порошенко наградил военных, защищающих Авдеевку 6
Посольство Украины в Испании вступилось за Зозулю 16
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Донецка 42
Силовики задержали орденоносного «ДНРовца» 46
В Минобороны не знают, что вчера взорвалось в Донецке 71
Умер мэр Луцка 48
Порошенко наградил почти сотню военных, 34 – посмертно 36
Питьевую воду в дома жителей Авдеевки подают дважды в сутки 14
В Авдеевке начали ремонтировать ЛЭП 30
Прошлые сутки стали рекордными по интенсивности обстрелов за последний год 38
СБУ перекрыла крупный канал поставки суррогата в зону АТО 70
В силовых ведомствах подтвердили ранение «Гиви» под Авдеевкой 60
Турчинов снова прилетел в Авдеевку 97
НАБУ открыло дело по закупке внедорожников для Нацполиции 78

В связи с нарушением «режима тишины» в районе Авдеевки ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в городе начаты не были. Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Facebook.

«Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение  по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня, 3 февраля, бригада электромонтажников в Авдеевке работала на месте порыва на линии электропередач.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние