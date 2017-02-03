В связи с нарушением «режима тишины» в районе Авдеевки ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в городе начаты не были. Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Facebook.

«Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня, 3 февраля, бригада электромонтажников в Авдеевке работала на месте порыва на линии электропередач.