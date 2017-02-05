Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Суд также дал минюсту срок до вечера понедельника представить свои возражения по этому решению.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Министерство юстиции обжаловало решение суда в Апелляционном суде девятого округа США и запросило немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие данного указа.