По состоянию на 12:00 воскресенья, 5 февраля, подтоплений домохозяйств и жилых домов в Закарпатской области нет, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Остаются подтопленными 385 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков в Виноградовском районе. Кроме этого, паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в с. Шаланки Виноградовского района (высотой до 0,3-0,5 м) и протяженностью до 1 км. Движение по соответствующему участку дороги ограничено.

Подразделения ГосЧС и коммунальные службы области во всех пострадавших районах провели работы по отводу воды с территории дворов и откачке воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах.

Ледовые заторы на реках области отсутствуют. Для их ликвидации привлекалось 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Спеццентра быстрого реагирования (Дрогобыч).

Напомним, по состоянию на 4 февраля в девяти районах Закарпатской области было подтоплено 525 домохозяйств.