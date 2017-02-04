Члены НВФ обстреляли украинских электриков в Авдеевке, помешав возобновить поставки электроэнергии в город. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевке. Об этом проинформировал Президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня», - отметил он.

По словам Цеголко, соответствующая информация отправлена ОБСЕ и нашим международным партнерам. «Украина требует от России немедленно прекратить огонь», - подытожил пресс-секретарь.

Напомним, утром 4 февраля группы электромонтеров и специалистов по разминированию снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой.

Как известно, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.