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С 29 января в Авдеевке в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями повреждены 102 дома, погибли 3 мирных жителя, еще 9 – ранены, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«С 29 января по настоящее время незаконными вооруженными формированиями совершено 64 обстрела города Авдеевка и его окрестностей из РЗСО «Град», САУ калибром 122 и 152 мм, танков, минометов и тому подобное», – говорится в сообщении.

В полиции поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины.

Также отмечается, что повреждены 102 дома, из них 92 частных дома, 7 многоэтажек, 3 нежилых здания (гараж, автомагазин, летняя кухня).

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения.

В Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 – получили ранения. 
ForUm

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