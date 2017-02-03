Первый заместитель начальника оперативного штаба Андрей Цветков заявил, что с момента обострения в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 –получили ранения. Об этом он сообщил сегодня на заседании госкомиссии по вопросам безопасности и чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Цветков отметил, что с 2-3 февраля было зафиксировано 10 обстрелов незаконных вооруженных формирований, они выпустили 1700 мин, сообщает ЛІГА.net.

Он добавил, что из БМ 21 «Град» всего зафиксировано 410 обстрелов, из них 20 раз прицельно по Авдеевке.

«По состоянию на 06:00 сегодня потерь среди украинских военных нет. Противник осуществил обстрел, использовав 15 мин и снарядов. Обстановка остается сложной», - сказал Цветков.

По его словам, запрещенное оружие противник использовал 16 раз, было выпущено 1670 мин и снарядов.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

1 февраля штаб АТО сообщил о 2 погибших, 14 – раненых и 6 – травмированных военных, 2 февраля 3 украинских военных погибли, 18 – ранены.

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения.