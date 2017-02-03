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Центральный отдел полиции Донецкой области опубликовал фото последствий обстрела поселка Сартана членами незаконных вооруженных формирований.

Обстрел произошел в пятницу, 3 февпаля, около 06:00.  

«В результате разрыва снарядов повреждены два дома и столовая. Также произошел пожар в зернокомплексе», - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 полицейские обнаружили 11 повреждений жилых домов.

Повреждения незначительные, прямых попаданий в помещение граждан не выявлено. Воронки от снарядов есть и на территории поселкового кладбища.
ForUm

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