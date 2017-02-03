На заседании Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации на Донбассе представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений.

«Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма», - сказал постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт. Он отметил, что слова России расходятся с действиями и нужно, чтобы Москва начала выполнять «Минск».

Представитель Франции Франсуа Делатр отметил, что цель - это восстановление Украиной контроля над территорией в рамках международно признанных границ, в том числе Крымом. Он сказал, что вместе с Германией в рамках «нормандского формата», Франция будет содействовать политическому решению конфликта, сообщает 112 Украина.

Деларт призвал Россию повлиять на НВФ для прекращения огня.

Санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма, заверила представитель Соединенных Штатов Никки Хейли.

По ее словам, кризис на востоке Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не проявит уважение к суверенитету и территориальной целостности страны.

«Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России. США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине», - заявила Хейли.

Представитель России Виталий Чуркин отверг все обвинения и заявил, что за счет эскалации Украина якобы хочет отказаться от выполнения Минских соглашений.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил о готовности ООН помочь эвакуированным из Авдеевки гражданским.

К политическому решению конфликта и прекращению эскалации призвали также представители Италии, Дании, Китая, Египта, Сенегала и другие.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

1 февраля штаб АТО сообщил о 2 погибших, 14 – раненых и 6 – травмированных военных, 2 февраля 4 украинских военных погибли, 17 – ранены.

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения.