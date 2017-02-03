За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 114 обстрелов, 4 украинских военных погибли, 17 – ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 «Град» в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому – 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Песках – минометы различных калибров», – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении, по информации штаба, по нашим позициям в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки огонь вели РСЗО БМ-21 «Град». 122-миллиметровая артиллерия, 120 и 82-миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяном боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.

На луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Новозвановку, а из минометов – Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

1 февраля штаб АТО сообщил о 2 погибших, 14 – раненых и 6 – травмированных военных.

Вчера, 2 февраля, вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения.