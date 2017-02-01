По состоянию на 16:00 среды из Авдеевки Донецкой области эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в г.Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах «Жемчужина Донецкой области» и «Изумрудный городок» в г.Святогорск Славянского района, 11 человек (из них 4 детей) направлены в г.Мариуполь.

Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви «Добрая весть» в г.Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в г.Константиновка.

Также функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 3200 человек, обеспечено питание на 3 полевых кухнях. Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что РФ предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке.

После обеда НВФ обстреляли пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков, которые проводят восстановительные работы под Авдеевкой.