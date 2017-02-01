Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий Президента Украины, наших международных партнеров», – отметил он.

По словам Жебривского, украинские ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. «Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако НВФ продолжили обстрелы.

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.