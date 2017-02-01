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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил авдеевскую промзону, где происходят активные боевые столкновения, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, системные провокации НВФ происходили во многих местах вдоль всей линии соприкосновения. «Осуществляются активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов, начал активно применять танковые подразделения и реактивные системы залпового огня», - сказал он, добавив, что в большинстве случаев огонь ведется «коварно из жилых кварталов оккупированных городов».

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что опасной остается ситуация в районе города Авдеевка, «где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов».

«Даже сегодня, - отметил он, - с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО «Град». Пострадал и сам город Авдеевка – разрушено 20 гражданских зданий».

«Все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями наших военных», – отметил он, добавив, что враг понес значительные потери и был вынужден отступить.

На переднем рубеже обороны Турчинов, пообщавшись с офицерами и солдатами, проверил обеспеченность позиций наших военных, обратил особое внимание на вопросы защиты и обеспечения личного состава с учетом выполнения боевых задач при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в условиях низких температур.

Перед военными поставлена ​​задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий.

«Из-за агрессивных действий российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения», – подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.

С 12:00 до 17:00 в городе был установлен режим «тишины». 
ForUm

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