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Украинский форвард Роман Зозуля, накануне отданный «Бетисом» в аренду «Райо Вальекано», вернется в Севилью.

Об этом в интервью Estadio Deportivo рассказал спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья, сообщает Sportarena.

«Мы говорили с руководством «Райо Вальекано» насчет Зозули и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью. Сейчас он шокирован. У него были проблемы с радикальными болельщиками в Райо, он даже написал письмо, но это не помогло», — заявил функционер.

Таким образом, боссы «Пчел» пошли на поводу в фанатов команды, которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули, обвинив украинца в нацизме.

27-летний Роман Зозуля только вчера ночью перебрался из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона, но еще до заключения сделки ультрас мадридского клуба, известные своими левыми взглядами, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали от клуба не подписывать его.

Тем не менее, клуб не стал их слушать и подписал контракт с Зозулей, который тут же написал открытое письмо к болельщикам, в котором объяснил ситуацию в Украине и свои взгляды, но, видимо, на ультрас это обращение впечатления не произвело.

Примечательно, что поскольку Зозуля не сыграл ни минуты за «Райо Вальекано» в официальных матчах, клуб может вернуть его «Бетису» прямо сейчас, избежав финансовых санкций. При этом сам футболист не сможет играть в официальных матчах до конца сезона, ведь по его ходу он числился сразу в трех клубах — «Днепре», «Бетисе» и «Райо».

Контракт Зозули с «Бетисом» рассчитан до лета 2019-го и в первой части сезона украинец провел за андалусийцев 150 минут в Примере.
ForUm

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