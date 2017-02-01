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По состоянию на 31 января в моргах больниц города Донецк находится 42 тела членов незаконных вооруженных формирований, убитых в результате ведения ответного огня силами АТО, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, в связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния личного состава и частичной потерей управления, подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры.

«По состоянию на 31 января с.г. в моргах больниц города Донецк находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения ответного огня силами АТО», – сказано в сообщении.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

Вследствие этого 29 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

По данным штаба, вчера в районе Авдеевки члены незаконных вооруженных формирований выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град». 

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.
ForUm

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