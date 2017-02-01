На станции метро «Житомирская» в Киеве полиция изъяла у военнослужащего арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД», – сообщили в полиции.

По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел у рва у полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование. Парню грозит до десяти лет тюремного заключения.