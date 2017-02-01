также в разделеСтолица
Киевские патрульные избили мужчину, пытавшегося снять их на камеру 51
Киев получил ключи от «Евровидения» 49
Успеть к «Евровидению»: Весной в Киеве начнут активно ремонтировать дороги 23
В Киеве снесут памятник-пушку на Арсенальной площади 401
КГГА оценила стоимость проезда в метро в 6 гривен 33
Киевский метрополитен впервые за 15 лет получил прибыль 32
Эпидемия гриппа Киеву пока не грозит 22
Киевлянам предлагают рассрочку на оплату коммуналки на 5 лет 78
В Киеве осудили военных, которые убили таксиста 43
Перезахоронение Александра Олеся состоится 29 января 23
В Киеве от травм умер 20-летний заключенный СИЗО 168
СМИ узнали имя задержанного на взятке судьи Соломенского райсуда 52
В Киеве профессор университета погорел на взятке 280
В Киеве умер годовалый ребенок, получивший ожоги во время купания 100
Киевсовет создал рабочую группу для обсуждения судьбы Театра на Подоле 21
В Киеве с оторвавшейся льдины спасли 30 рыбаков 131
В Киеве переименуют проспект Героев Сталинграда и бульвар Дружбы Народов 313
В Киеве пьяный водитель сбил девушку-патрульную 57

На станции метро «Житомирская» в Киеве полиция изъяла у военнослужащего арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД», – сообщили в полиции.

По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел у рва у полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование. Парню грозит до десяти лет тюремного заключения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние