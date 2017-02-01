В реанимации ожогового отделения Харьковской городской больницы скорой помощи скончался четвертый из пяти пострадавших от взрыва газового баллона в Змиевском районе Харьковской области.

Об этом рассказал заведующий ожоговым отделением, заслуженный врач Украины Аслан Цогоев, сообщает Укринформ.

«В 22:30 скончался 23-летний сын хозяйки квартиры, где в ходе ремонтных работ взорвался газовый баллон. Во время взрыва он получил тотальные ожоги, то есть, повреждения 95% тела, дыхательных путей и общее отравление организма», - отметил Цогоев.

По его словам, состояние 23-летней женщины с ожогами 50% тела и многочисленными травмами «крайне тяжелое».

Напомним, 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных работников, жителей села Донец Змиевского района, 51 и 23 лет.

30 января рабочие, а также хозяин квартиры скончались в больнице.