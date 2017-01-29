Вчера, 28 января, около 14:00 в селе Слобожанское Харьковской области в результате взрыва газового баллона в квартире пятиэтажного жилого дома пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«К месту вызова выехали 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей. На момент их прибытия было установлено, что горит квартира на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома на площади 40 квадратных метров. Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки, производящей ремонт (монтаж натяжного потолка). В результате взрыва в квартире выбиты окна и входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна в подъезде с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было», – говорится в сообщении.

По даны ведомства, в результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина 1993 г.р. - невестка хозяйки квартиры, которую выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. С ожогами тела и политравмами ее бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в Змиевскую больницу. Также на месте происшествия пострадали еще 4 человека: муж владелицы квартиры 1973 г.р., сын хозяйки квартиры 1993 г.р., и 2 работника, которые проводили ремонтные работы (мужчины 1965 и 1993 г.р.). Их также со значительными ожогами тела госпитализировали в районную больницу.

В 14:45 пожар был локализован, в 15:40 полностью ликвидирован. Пострадавшую женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи города Харькова. Другие пострадавшие находятся в реанимационном отделении Змиевской больницы в крайне тяжелом состоянии.