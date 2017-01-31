Трое пострадавших в результате взрыва баллона в Харьковской области умерли в больнице, сообщает отдел коммуникации облполиции.

«Ожоги, несовместимые с жизнью, получили 23- и 51-летние рабочие, а также 43-летний хозяин квартиры. Другие пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных работников, жителей села Донец Змиевского района, 51 и 23 лет.

Была проведена эвакуация жителей дома, а также отключение газоснабжения и отопления подъезда. Взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

Продолжается досудебное расследование по уголовным производством, которое открыто по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.