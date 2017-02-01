Авдеевский коксохимический завод продолжает подавать тепло в дома жителей города, но удержать температуру на приемлемом уровне удается не всегда. Об этом сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов в эфире телеканала 112 Украина.

«Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня», – рассказал Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, в связи низкими температурами на предприятии перемерзла вода, но, несмотря на это, предприятие продолжает обеспечивать тепло в домах жителей Авдеевки. «К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город», - отметил он.

По словам директора АКХЗ, сейчас предприятие производит 2,5 тыс. тонн кокса. «Мы надеемся, что мы сможем не остановиться, если не будет прямых попаданий и если не будет каких-то сверхвещей», – прокомментировал ситуацию Магомедов.

Он также отметил, что считает одной из главных задач для предприятия восстановление поврежденных в результате обстрела двух железнодорожных веток, которые соединяют АКХЗ с другими предприятиями страны. «Сейчас основная задача – отремонтировать два железнодорожных полотна между нами и Очеретино, это единственный путь от завода в большой мир. Оба полотна перебиты, но надеемся, что до обеда сможем восстановить, сможем выводить кокс и получать уголь», – добавил Магомедов.

При этом он отметил, что с пяти утра в городе вновь слышна стрельба. «Закончили в 2:00, в 5:00 начали. Стреляют из тяжелого, поэтому это не добавляет оптимизма», – отметил директор Авдеевского коксохимического завода.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц.