Лидер крайне правого «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не уплатила в положенный срок более 300 тысяч евро по требованию Европарламента.

Как сообщает ВВС, дедлайн по платежу наступил в полночь по местному времени в ночь на среду.

Ранее Ле Пен заявляла, что не намерена выплачивать требуемую сумму.

Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по «Национальному фронту» Катрин Гризе из европейских фондов.

Согласно Европарламенту, помощница Ле Пен должна была проводить существенное время в Брюсселе или Страсбурге, а она почти не выезжала из Парижа.

В случае неуплаты европарламентарии угрожали удержать половину депутатской зарплаты Марин Ле Пен и отменить все полагавшиеся ей надбавки.

Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.

«Я не покорюсь травле, этому одностороннему решению, принятому моими политическими оппонентами... без доказательств и не дожидаясь решения суда», - заявила Ле Пен агентству Рейтер.

В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Марин Ле Пен считается одним из фаворитов на президентский пост. Как ожидается, ее основными соперниками будут бывший премьер-министр страны, консерватор Франсуа Фийон и бывший министр экономики, центрист Эммануэль Макрон.