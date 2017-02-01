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Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения ситуации на востоке Украины принял заявление для прессы, предложенное украинской стороной.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

«При рассмотрении в СБ ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности», - отметил украинский дипломат.

«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения», – говорится в тексте документа.

Также члены Совбеза осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашением вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения.

Члены Совбеза выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила «Пакет мер по имплементации Минских соглашений».

«Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня», – отмечается в заявлении.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

Вследствие этого 29 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление
ForUm

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