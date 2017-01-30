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По решению руководителя полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы и в город дополнительно направлен сводный отряд полицейских, сообщает департамент коммуникации областной полиции.

И.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко заявил, что местная полиция переведена в состояние полной готовности, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

По данным главка, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны. Они будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. В основные задачи отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе. Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей.

«Несмотря на то, что в городе отсутствует электроснабжение и не работают автозаправочные станции, Авдеевское отделение полиции полностью обеспечены горюче-смазочными средствами для того, чтобы правоохранители своевременно могли выезжать на все вызовы», – сказано в сообщении.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения. 

Сегодня утром столкновения продолжились. С начала суток в этом районе погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.

В результате обстрелов Авдеевка обесточена
ForUm

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