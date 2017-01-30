В связи с обострением ситуации на линии разграничения Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне» и оказалавшаяся в эпицентре боевых действий, может прекратить работу, сообщает пресс-служба КП «Компания Вода Донбасса».

«С 26 января сотрудники ДФС работают в условиях непрекращающихся обстрелов. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. 29 января снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия – около 1 метра», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что Донецкая фильтровальная станция — объект, который в течение двух с половиной лет находится в зоне постоянных обстрелов. «В период относительного затишья удалось отремонтировать поврежденные здания. В настоящее время, если боевые действия в непосредственной близости от ДФС не прекратятся, фильтровальная станция, от которой питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое, будет остановлена», – отметили в КП.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие Вооруженных ВСУ отбили и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли четверо бойцов ВСУ.

Сегодня утром столкновения продолжились.