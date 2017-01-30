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Авиакомпании мира пересматривают состав экипажей на рейсах в США в связи с запретом на въезд в них граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней.

Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), крупнейшая в мире авиакомпания по объему международных пассажирских авиаперевозок, объявила об исключении граждан этих государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США, сообщает ЛІГА.net.

Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) отметила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она предпринимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели. В администрации президента США не исключают, что запрет может быть расширен и на другие страны.

Кроме того, авиакомпании в Европе, Азии и Африке вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, подпадающих под запрет. По данным, Air France-KLM, за субботу и воскресенье (28-29 января 2017 г.) число таких пассажиров превысило 20 человек. Представители EgyptAir заявили, что введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету, поэтому авиакомпания начала направлять списки пассажиров американским властям заранее, чтобы получить подтверждение.

Напомним, президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.
ForUm

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