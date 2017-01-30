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Украина возобновила экспорт птицы в страны Евросоюза. Об этом в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

«Украина и Европейской Союз уже применяют принципы регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. Переходим от полного запрета экспорта к частичному только для необходимых регионов», - рассказал министр.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется.

Напомним, 6 декабря 2016 года Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины получила официальное сообщение о запрете экспорта в Евросоюз мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа в Херсонской области.
ForUm

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