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В ходе боев в районе авдеевской промышленной зоны были убиты 15 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе командир стрелкового батальона НВФ Иван Балакай (позывной «Грек»), сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной и характеризовалась осуществлением противником провокационных и демонстрационных обстрелов позиций подразделений сил АТО с применением артиллерии, минометов и стрелкового оружия (в том числе снайперских групп) с наибольшей интенсивностью на донецком направлении», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, с 29 января отмечается обострение ситуации в районе промышленной зоны Авдеевки. «Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убито - 15 (14 - из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 1 – из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ); ранены - 24 (11 - из состава 11 отдельного мотострелкового полка)», – подчеркнули в ведомстве.

«Среди убитых из состава 11 отдельного мотострелкового полка в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки – военный преступник командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич (позывной «Грек»). Несмотря на значительные потери среди личного состава 11 отдельного мотострелкового полка, командование полка осуществляет умышленное сокрытие информации с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск», – сказано в сообщении.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения. 

В ходе боев погибли 4 бойцов ВСУ – 9 получили ранения. 

Сегодня утром столкновения продолжились
ForUm

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