Уголовное производство в отношении главы самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76 направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении Плотницкого и двух командиров батальонов А. Патрушева и А. Гуреева по делу сбитого самолета ИЛ-76. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», вместе с Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, при осуществлении посадки в аэропорту Луганска.

Как сообщал ForUm, ночью 14 июня при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.