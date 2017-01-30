также в разделеОбщество
В Авдеевке приостановили бюджетные выплаты 36
Торговая блокада Донбасса: на Луганщине неизвестные перерезали ж/д пути 43
Разведка: Во время боев под Авдеевкой убиты 15 членов НВФ 41
Застрелившийся СБУшник оставил предсмертную записку 119
Суд арестовал чиновников «Чернобыльского спецкомбината» 15
В Украине сохранится морозная погода 50
УПЦ начала обучать будущих капелланов во всех духовных учебных заведениях 27
На Херсонщине браконьеры травмировали полицейского 51
Бои под Авдеевкой продолжаются 170
Пойманного на взятке судью Соломенского суда отказались арестовывать 40
В Киеве застрелился сотрудник СБУ 77
Вчера СММ ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня 25
Великобритания отправляет к берегам Украины боевой корабль 72
Аваков раздал 1300 наградных стволов 42
Луценко рассказал, кто первым открыл огонь в Княжичах 82
Полторак: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост под Авдеевкой 469
Александра Олеся перезахоронили на Лукьяновском кладбище 61
Заместителя прокурора Кировоградской области задержали за подкуп коллеги 59

Уголовное производство в отношении главы самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76 направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении Плотницкого и двух командиров батальонов А. Патрушева и А. Гуреева по делу сбитого самолета ИЛ-76. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», вместе с Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, при осуществлении посадки в аэропорту Луганска.

Как сообщал ForUm, ночью 14 июня при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние