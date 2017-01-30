Без траншей Международного валютного фонда золотовалютные резервы Украины начнут таять, и начнется спираль, которая была в январе-феврале 2015 года, когда курс валюты нельзя было остановить.

Об этом в интервью Европейской правде заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

«Реформы очень не хочется делать, но их надо делать. Так, если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга 2016 год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов — 2019 — пиковый в этом плане», - отмечает глава Dragon Capital.

По словам Фиалы, в течение этих трех лет (2017-2019) Нацбанк, Минфин, госбанки и «Укрзализныця» должны выплатить 14 млрд долларов по внешним долгам, с учетом процентов.

«В золотовалютных резервах у нас сейчас 15,5 млрд долл. Из этих 15,5 млрд чистый резерв — 4 млрд долл., остальное – это деньги МВФ», - напомнил Фиала.

Кроме того, по его словам, в прошлом году государственный долг вырос до 72 млрд долл. из-за национализации «ПриватБанка».

«Так, порядка 46 млрд долл. составит внешний долг, еще около 4 млрд долл. — внутренний валютный долг. Еще 22 млрд долл. в эквиваленте гривневого долга — это в основном ОВГЗ, включая те 107 млрд грн, которые были выпущены для капитализации «ПриватБанка», - пояснил он.

Фиала подчеркнул, что без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг.

«Не сможем. Даже до президентских выборов не сможем дойти. Без траншей резервы начнут таять. Рынки и население будут этот тренд «разогревать», и начнется спираль, которая у нас была в январе-феврале 2015 года, когда курс нельзя было остановить. Поэтому Президент и правительство, если они хотят быть переизбранными, должны работать с МВФ и увеличивать подушку резервов перед 2019 годом», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время – в начале февраля.